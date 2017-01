Frankfurt - Morgen feiern die Chinesen ihr Neujahrsfest. Daher sind ab heute bis einschließlich nächsten Donnerstag die Märkte in China geschlossen, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Schon im Vorfeld seien die Wirtschaftsaktivitäten dort heruntergefahren worden. Die Abwesenheit der chinesischen Händler werde wohl auch an der LME zu einem geringeren Handelsvolumen führen. Dies berge aber zugleich die Gefahr größerer Preisausschläge. Heute liege der Fokus auf den USA, wo u.a. das BIP für das vierte Quartal 2016 veröffentlicht werde.

