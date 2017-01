Köln (ots) - "Darüber hinaus sollte der Handel mehr Verantwortung für die ihm vorausgehende Lieferkette übernehmen und sich gemeinsam mit den Akteuren entlang der Lieferkette der Aufgabe stellen, an steigender Wertschätzung und Wertschöpfung von Lebensmitteln mitzuwirken. Mit gutem Beispiel gehen die "Biohelden" von PENNY voran. Für ausgewählte Produkte wurden die Qualitätsanforderungen gelockert und mehr Ware schaffte es in die Vermarktung. Das Programm ist erfolgreich und sollte Nachahmer finden", lautet eine Schlussfolgerung des soeben veröffentlichten WWF-Berichts "Kleine Makel - Große Folgen". Autor Frank Brendel beleuchtet darin die Lebensmittelverluste entlang der Lieferkette am Beispiel der Kartoffel.



"Wir freuen uns, dass wir in dem jüngsten WWF-Bericht positiv als Vorreiter erwähnt werden. Wir sehen uns darin bestätigt, dass der Schlüssel zur Lösung des Food-Waste-Problems nur gelingt, wenn vom Erzeuger über den Handel bis hin zum Kunden alle an einem Strang ziehen. Die Naturgut Bio-Helden machen genau das - und zwar mit Erfolg. Denn dank der Unterstützung unserer Kunden konnten wir seit der Markteinführung knapp 12 Prozent mehr Naturgut Bio-Helden verkaufen. Auch deswegen haben wir die Anzahl der Naturgut Bio-Helden von 14 - inklusive saisonaler und regionaler Listungen - auf 18 erhöht", erklärt Patricia Brunn, als Funktionsbereichsleiterin Ware Discount auch für die Naturgut Bio-Helden verantwortlich.



Seit April 2016 vermarktet PENNY unter der Marke Naturgut Bio-Helden deutschlandweit Obst und Gemüse, das äußerlich nicht immer makellos ist. Die kleinen Schönheitsfehler beeinträchtigen aber weder die Haltbarkeit oder den Geschmack - die Naturgut Bio-Helden haben auch weiterhin höchste Bio-Qualität.



Diese Makel können die Naturgut Bio-Helden aufweisen:



Kartoffeln, Gurken, Paprika:



Nicht immer sind Kartoffeln perfekt oval. Manchmal ist im Erdreich ein kleiner Stein oder Ast im Weg, die Kartoffel sucht sich ihren Weg und wächst um das Hindernis herum. Manchmal ist eine verformte Kartoffel auch einfach eine Laune der Natur. Auch bei der Größe gibt es Unterschiede, manche Kartoffeln sind besonders klein, andere besonders groß. Auch Bio-Gurken sind manch-mal etwas kleiner oder krummer, aber doch genauso lecker wie ihre großen, gerade gewachsenen Artgenossen.



Zu Größenunterschieden kann es ebenfalls bei Paprika kommen. Oft weisen gelbe und rote Paprika auch noch einen geringen Grünanteil auf. Dies liegt daran, dass sie erst grün sind und mit voranschreitender Reife gelb bzw. rot werden. Insbesondere gelbe Paprika werden schnell über-reif, dürfen daher nicht zu spät geerntet werden und können in diesem Stadium noch nicht komplett umgefärbt sein. Die Nachfärbung erfolgt innerhalb weniger Tage.



Karotten:



Auch Karotten wachsen nicht immer ganz gerade. Manchmal entwickelt sich ein kleiner Nebentrieb oder zwei Samenkörner liegen zu dicht aneinander, sodass die beiden Karotten umeinander herum wachsen und im Waschprozess wieder getrennt werden. Vielleicht lässt sich die Karotte an dieser Stelle nicht so gut schälen, aber wer die Karotte gründlich wäscht, kann die Schale an dieser Stelle belassen und wird keinen Unterschied schmecken. Im Laufe des Wachstums können längs der Karotte kleine, oberflächliche Risse entstehen, die austrocknen. Manche Karotten brechen auch bei der Ernte oder Verarbeitung. In beiden Fällen sind Geschmack und Haltbarkeit nicht beeinträchtigt.



Rispentomaten:



Es ist nicht immer möglich, dass in einer Packung genau eine Rispe mit gleich großen Tomaten zu finden ist. Manchmal werden Sie auch mehrere kleinere Tomatenrispen in einer Verpackung finden, auch kann es vorkommen, dass die Anzahl der Tomaten aufgrund verschiedener Größen variiert. Bei Tomaten kommt es außerdem manchmal im Laufe des Wachstums zu einem sogenannten "Reißverschluss", einem kleinen, vernarbtem Riss. Dieser hat keinen Einfluss auf Qualität. Haltbarkeit oder Geschmack - gleiches gilt für gelben Blütenstaub auf manchen Tomaten.



Zwiebeln:



Die Zwiebelschale kann Wasserflecken aufweisen oder - gerade nach der frühen Ernte - zum Teil fehlen. In beiden Fällen ist die Frische nicht beeinträchtigt. Gerade bei Zwiebeln gibt es oft besonders große oder kleine Exemplare. Die Klassenverordnung gibt aber einen "maximalen Größenunterschied im Packstück" vor. Bei Zwiebeln mit einem Durchmesser von 40-70mm sind das beispielsweise 20mm. Dieser maximale Größenunterschied ist gerade bei Bio-Zwiebeln nicht immer einzuhalten, sodass wir bei den Bio-Zwiebeln die Klasse herunter genommen haben, um den Erzeugern die Toleranz zu geben, die sie brauchen.



Zitronen:



Bei der Ernte im Sommer und Herbst haben Zitronen oft schon ihren optimalen Reifegrad erreicht, obwohl sie noch nicht wie gewohnt satt gelb sind. Saftgehalt, Aroma und Haltbarkeit sind zu diesem Zeitpunkt am besten. Darum bieten wir, je nach Jahreszeit, auch voll am Baum ausgereifte Bio Zitronen mit grünlicher Farbe an. Manchmal sind drei große Zitronen in einem Netz, manchmal sechs kleine - oder kleinere und größere Früchte teilen sich ein Netz, was geschmacklich keinen Unterschied macht. Leichte Schalenfehler sind absolut natürlich, gerade Zitronen der Sommersorte "Verna" unterscheiden sich auch oft in ihrer Form.



Orangen, Wassermelonen:



Auch bei Orangen kann es während der Fruchtbildung oder durch leichte Beschädigungen im Ernteverlauf zu leichten Schalenfehlern kommen. Manchmal führt das Aufplatzen der in der Schale enthaltenen, ölhaltigen Zellen zu kleinen, grünen Verfärbungen. Bei Wassermelonen ist Ihnen vielleicht auch im konventionellen Sortiment schon einmal ein gelblicher Fleck aufgefallen. Dieser ist die Auflagefläche der Frucht, hier wird kein grüner Pflanzen-farbstoff gebildet. Das ist ganz natürlich und ebenso wenig ein Qualitätsfehler wie sonstige, kleine Schalenfehler.



Zucchini:



Bei Bio-Zucchini kann es zu Verformungen an der Frucht und kleineren Kaliber kommen. Dies hat - genauso wie kleinere Schalenfehler - keinen Einfluss auf die Qualität.



Champignons:



Unsere Bio-Helden Champignons können auch mal etwas unförmiger sein oder eine schuppige Außenhaut haben - sie schmecken aber genauso lecker wie ihre makellosen Artgenossen.



Avocado:



Sehr häufig im Ökolandbau bei Bio-Avocados sind kleine Früchte und Formfehler. Auch Schalenfehler können auftreten. All das beeinträchtigt aber das Fruchtfleisch nicht und hat keinen Einfluss auf die Qualität.



Baby-Kartoffeln: Oft müssen kleine Kartoffeln in die industrielle Verarbeitung gegeben werden, weil sie nicht der Norm entsprechen - nicht so bei den Bio-Helden



Übersicht der Naturgut Bio-Helden (Stand Januar 2017): - Orangen - Zitronen - Kiwi - Äpfel - Bananen - Speisekartoffeln - Zwiebeln - Karotten - Gurken - Rispentomaten - Cherrytomaten - Paprika, rot - Paprika Mix - Champignons (regional) - Baby-Kartoffeln (regional) - Spargel (ab Saison 2017) - Avocado - Trauben (während der Europa-Saison)



PENNY erzielte 2015 allein in Deutschland mit rund 2.150 Filialen und 26.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über sieben Milliarden Euro. Im Ausland erwirtschaftete PENNY mit 1.360 Filialen und 18.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über vier Milliarden Euro.



