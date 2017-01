NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie der Lufthansa von 9,20 auf 9,87 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Die Airline sei besonders anfällig für den Preisdruck in der Branche, schrieb Analyst Daniil Fedorov in einer Studie vom Freitag. Er sieht sich mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) 2017 fast ein Viertel unter dem Konsens./ag/gl

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008232125

AXC0188 2017-01-27/16:20