Bonn (ots) - Im Rahmen der Jahresauftakt-Klausur des SPD-Parteivorstands soll der frühere EU-Parlamentspräsident Martin Schulz als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2017 nominiert werden. An der Klausurtagung in Berlin nehmen neben der Parteispitze auch die sozialdemokratischen Bundesministerinnen und -minister, Ministerpräsidentinnen und -präsidenten sowie der geschäftsführende Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion teil. phoenix berichtet von der Jahresauftakt-Klausur und zeigt die Rede von Martin Schulz live.



