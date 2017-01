NEW YORK (Dow Jones)--Nach einer dreitägigen Gewinnserie, die den Dow-Jones-Index erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 20.000 Punkten geführt hat, treten die US-Börsen zum Wochenausklang mehr oder weniger auf der Stelle. Enttäuschende Konjunkturdaten belasten den Markt nicht.

Kurz nach Handelsbeginn zeigt sich der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent höher bei 20.111 Punkten. Der S&P-500 tendiert ebenso wie die Nasdaq-Indizes kaum verändert.

Erste wirtschaftsfreundliche Entscheidungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump hatten in den vergangenen Tagen die Anleger zuversichtlich gestimmt, dass Trump seine Wahlversprechen - ein Konjunkturprogramm und Steuersenkungen - einlösen wird. Davon profitierten die Aktienkurse, während vermeintlich sichere Anlagen wie US-Staatsanleihen und Gold verkauft wurden.

Am Freitag wird Trump nun mit der britischen Premierministerin Theresa May zusammentreffen, um mit ihr über die Handelsbeziehungen der USA mit Großbritannien zu sprechen. Beide haben schon signalisiert, dass sie die "besondere Beziehung" der beiden Länder stärken wollen. Allerdings gibt es auch erhebliche Differenzen zwischen den beiden.

US-Wirtschaft enttäuscht im vierten Quartal

Trump und May müssen sich die Aufmerksamkeit der Anleger jedoch mit wichtigen Konjunkturdaten und Quartalsausweisen bedeutender US-Unternehmen teilen. Vorbörslich wurden die erste Lesung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im vierten Quartal und Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht. Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich demnach stärker als erwartet verlangsamt. Die Auftragseingänge gingen im Dezember überraschend zurück. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan.

"Vor allem die Auftragseingänge sind enttäuschend, aber mit Blick auf die mit dem Wahlsieg von Trump verbundenen Unsicherheiten vielleicht doch verständlich", kommentiert ein Händler die Daten. Die Ungewissheit über die Finanz- und Wirtschaftspolitik in den USA sei nach wie vor "mit Händen zu greifen". Daher hätten die rückblickenden Daten "auch weniger Markteinfluss als in halbwegs normalen Zeiten", erklärt er die gelassene Reaktion des Marktes.

Auf der Unternehmensseite gilt das Interesse den Quartalszahlen von American Airlines und Chevron. American Airlines fallen um 1,7 Prozent. Es hilft der Aktie nicht, dass die Gesellschaft die in der Branche stark beachtete Kennziffer Umsatz je Sitzmeile zum ersten Mal seit 2014 wieder gesteigert hat. Chevron verbilligen sich in Reaktion auf die Zahlen des Ölkonzerns um fast 3 Prozent.

Schon am Donnerstag nach Börsenschluss haben mit Intel, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet drei Schwergewichte der Technologiebranche Zahlen vorgelegt. Alphabet blieb im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Microsoft verdiente dagegen mehr als erwartet. Auch Intel übertraf mit Umsatz und bereinigtem Gewinn die Analystenschätzungen.

Die Analysten von Morgan Stanley haben die Intel-Zahlen zum Anlass genommen, die Aktie auf Equalweight von Underweight hochzustufen. Der Kurs steigt um 1,8 Prozent. Die Microsoft-Aktie legt um 1,4 Prozent zu. Alphabet zeigen sich 0,5 Prozent höher.

Die Kaffeehauskette Starbucks gab ebenfalls am Donnerstagabend eine Umsatzwarnung aus. Das drückt die Aktie um 4 Prozent.

Positive Analystenkommentare geben Ford und Caterpillar Auftrieb, die um 0,7 und 1,4 Prozent zulegen. RBC hat Ford auf Outperform hochgestuft, Wells Fargo hat das Gleiche mit Caterpillar getan.

Dollar gibt nach Konjunkturdaten leicht nach

Am Devisenmarkt gibt der Dollar in Reaktion auf die Wirtschaftsdaten leicht nach. Der Euro erobert die Marke von 1,07 Dollar zurück, unter die er am Donnerstag gefallen war. Aktuell werden für einen Euro rund 1,0710 Dollar gezahlt. Zur japanischen Währung sinkt der Dollar auf etwa 115 Yen von 115,38 Yen im Tageshoch. Am Donnerstag kostete der Dollar im Tagestief jedoch nur 113,05 Yen.

Der mexikanische Peso erholt sich ebenfalls von seinen Tiefs, nachdem das Weiße Haus beim geplanten Einfuhrzoll von 20 Prozent für Waren aus dem südlichen Nachbarland etwas zurückgerudert ist. Die Zölle, mit denen Präsident Trump den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko finanzieren will, seien "nur eine von mehreren Optionen, die auf dem Tisch liegen", hieß es nun beschwichtigend. Aktuell notiert der Dollar bei gut 21 Peso, im Tageshoch wurden 21,38 Peso aufgerufen.

"Sichere Häfen" verzeichnen nach den enttäuschenden Konjunkturdaten wieder etwas Zulauf. Steigende Kurse treiben die Rendite zehnjähriger Treasurys um 1 Basispunkt auf 2,50 Prozent nach oben. Der Preis für die Feinunze Gold verringert seinen Verlust auf 0,2 Prozent und notiert aktuell bei 1.186 Dollar.

Am Ölmarkt ist die Zwischenerholung vom Donnerstag schon wieder vorbei. Hier blicken die Akteure nervös den Daten zu den in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in den USA entgegen, die das Unternehmen Baker Hughes im späteren Verlauf des Tages veröffentlichen wird.

Zwar setzt der Markt nach wie vor darauf, dass die von der Opec vereinbarten Förderkürzungen in die Tat umgesetzt werden, doch waren die US-Ölvorräte in den USA in jüngster Zeit wieder gestiegen. Nachdem sich der Ölpreis erholt hatte, war die Förderung von Schieferöl in den USA für viele Unternehmen wieder profitabel geworden, was wiederum ein höheres Angebot zur Folge hatte. Das Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI verbilligt sich um 1,1 Prozent auf 53,19 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.111,50 0,05 10,59 1,77 S&P-500 2.295,76 -0,04 -0,92 2,54 Nasdaq-Comp. 5.655,68 0,01 0,50 5,06 Nasdaq-100 5.160,52 0,07 3,59 6,10 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,22 -0,4 1,22 1,8 5 Jahre 1,95 -1,5 1,97 2,7 7 Jahre 2,29 -0,2 2,30 4,6 10 Jahre 2,50 -0,7 2,50 5,1 30 Jahre 3,08 -0,8 3,08 1,0 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.36 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0712 +0,45% 1,0664 1,0660 +1,9% EUR/JPY 123,1894 +0,28% 122,8443 122,30 +0,3% EUR/CHF 1,0693 +0,06% 1,0687 1,0684 -0,2% EUR/GBP 0,8520 +0,45% 0,8499 1,1792 -0,0% USD/JPY 115,00 -0,17% 115,20 114,74 -1,6% GBP/USD 1,2578 +0,25% 1,2547 1,2570 +1,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,19 53,78 -1,1% -0,59 -2,7% Brent/ICE 55,50 56,24 -1,3% -0,74 -2,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.185,87 1.188,57 -0,2% -2,70 +3,0% Silber (Spot) 16,77 16,79 -0,1% -0,02 +5,3% Platin (Spot) 970,40 977,75 -0,8% -7,35 +7,4% Kupfer-Future 2,67 2,67 -0,0% -0,00 +6,7% ===

