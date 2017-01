Stuttgart - Entgegen den Markterwartungen konnte der Aluminiumpreis in den ersten Wochen des neuen Jahres erneut zulegen, so die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg.Bereits im vergangenen Jahr seien die Notierungen des Leichtmetalls überraschend deutlich gestiegen. Während Ende 2016 der dynamische Anstieg der Kohlepreise sowie das generell verbesserte Sentiment im Basismetallsektor die Preise beeinflusst hätten, seien es nun Marktberichte über Kapazitätskürzungen in China. So habe Bloomberg gemeldet, dass es Überlegungen in der chinesischen Regierung gebe, Aluminiumkapazitäten in den Wintermonaten stillzulegen, um die Umweltbelastungen zu reduzieren. Dabei solle es sich angeblich um eine Größenordnung von 3,3 Mio. Tonnen handeln. Dies entspräche etwa 10% der chinesischen Jahresproduktion bzw. knapp 6% des weltweiten jährlichen Aluminiumangebotes.

