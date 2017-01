Stuttgart - Nach dem sehr volatilen Jahr 2016 bewegen sich die Rohölpreise 2017 in vergleichsweise ruhigem Fahrwasser, so die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg.Nun habe sich seit Mitte Dezember um 55 US-Dollar je Barrel ein vorläufiges Gleichgewicht gebildet, und die Marktteilnehmer würden abwarten, ob sich die beschlossenen Förderkürzungen manifestieren würden - also wie es um die Disziplin vor allem der OPEC-Mitglieder bestellt sei. Ersten Indikationen zufolge sei das Kartell auf einem guten Weg - dies sei vor allem zu Beginn der Absprachen, die ab 01. Januar 2017 gelten würden, auch so zu erwarten.

