Frankfurt - Die Konjunktur in Euroland ist im vergangenen Jahr durch die hohe politische Unsicherheit nicht aus dem Tritt gekommen, so die Analysten der DekaBank.Zum Jahresabschluss hätten die wichtigsten Stimmungsindikatoren sogar den höchsten Wert des Jahres 2016 erreicht. Die Analysten würden im vierten Quartal in Euroland mit einer leichten Beschleunigung der Wirtschaftsdynamik rechnen. Neben Deutschland dürfte vor allem Frankreich zu dieser Beschleunigung beigetragen haben. Denn Spanien habe bereits in den Vorquartalen mit hohen Wachstumsraten überzeugt und in Italien würden die Impulse für eine starke Belebung der Konjunktur fehlen. Insgesamt stehe Euroland aber auf einem breiten Wachstumsfundament.

