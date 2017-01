27.01.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Zumtobel (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Zumtobel Group errichtet neues Leuchtenwerk in Serbien - Aufsichtsrat beschließt Errichtung eines Leuchtenwerks in Nis, Südserbien. - Am neuen Standort soll zusätzlich geplantes Volumen zu optimalen Kosten produziert werden. - Produktion in Serbien ergänzt bestehende Werke. - Lichtkonzern investiert bis zu 30 Mio EUR innerhalb der nächsten zweieinhalb Geschäftsjahre. - Fertigung erster Produkte im Geschäftsjahr 2018/19 Dornbirn, Österreich - Der österreichische Lichtkonzern...

