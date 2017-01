Frank-Walter Steinmeier hat das Amt des Außenministers an Sigmar Gabriel übergeben. Dem bisherigen Chefdiplomaten fiel der Abschied schwer, er bekam Standing Ovations. Der Neue streckt die Hand Richtung Washington aus.

Vor mehr als 1000 Mitarbeitern und geladenen Gästen hat Frank-Walter Steinmeier am Freitagnachmittag im Weltsaal des Auswärtigen Amtes den Stab des Außenministers an Sigmar Gabriel übergeben. Der lang anhaltende Beifall gleich zu Beginn zeigte, wie beliebt Steinmeier im Auswärtigen Amt war. Zweimal hat der 61-Jährige hier die Geschicke geführt: von 2005 bis 2009 und dann noch einmal seit 2013.

Seine Bilanz kann sich sehen lassen. Staatssekretär Markus Ederer erinnerte gleich zu Beginn an die wichtigsten Stationen: Ob in der Ukraine-Krise, bei den Verhandlungen über das Atomabkommen mit dem Iran bis hin zum OSZE-Friedensprozess hat Steinmeier nicht nur eine gute Figur gemacht, sondern ruhig und sachlich deutsche Interessen vertreten. "Dafür vielen Dank", sagte Ederer unter großem Beifall. Dass Steinmeier dabei nicht immer die gewünschten Ziele erreichen konnte - das beste Beispiel ist die ungelöste Ukraine-Krise - liegt in der Natur der Außenpolitik.

"Diese Abschiedsrede fällt mir schwer", sagte Steinmeier, "diesmal komme ich wirklich nicht zurück." Er empfinde Wehmut und Dankbarkeit. In den aktuellen Krisenjahren seien von außen "riesengroße" Erwartungen an die deutsche Außenpolitik herangetragen worden. Sie habe sich nicht weggedrückt, trotz der Krisen in der Ukraine, Syrien, Türkei und in der EU. "Dabei haben wir in schwerer See auch noch das Schiff renoviert", betonte Steinmeier.

Er spielte damit auf den "Review"-Prozess an, der die deutsche Außenpolitik auf eine gewachsene Rolle Deutschlands in der Welt vorbereiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...