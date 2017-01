Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Dornbirn / Österreich (pta032/27.01.2017/16:30) - Aufsichtsrat

beschließt Errichtung eines Leuchtenwerks in Nis, Südserbien.

- Am neuen Standort soll zusätzlich geplantes Volumen zu optimalen Kosten

produziert werden.

- Produktion in Serbien ergänzt bestehende Werke.

- Lichtkonzern investiert bis zu 30 Mio EUR innerhalb der nächsten zweieinhalb

Geschäftsjahre.

- Fertigung erster Produkte im Geschäftsjahr 2018/19.



Der österreichische Lichtkonzern Zumtobel Group erweitert sein

Produktionsnetzwerk um einen Standort in Nis, Südserbien. Der Aufsichtsrat des

Unternehmens hat in seiner heutigen Sitzung der Errichtung zugestimmt. In dem

geplanten Leuchtenwerk in Serbien soll vor allem das in den nächsten Jahren

geplante, zusätzliche Volumen produziert werden. In einem von hohem Preisdruck

geprägten Marktumfeld, bietet der Standort der Zumtobel Group die Möglichkeit,

ihre Kernmärkte in Europa zu optimalen Kosten zu bedienen. Zudem stärkt der

Lichtkonzern damit seine Präsenz in dem dynamischen Wachstumsmarkt Osteuropa. Im

Endausbau kostet das neue Werk bis zu 30 Mio EUR. Der Aufbau des Werkes wird in

zwei Phasen erfolgen und sich über die nächsten zweieinhalb Geschäftsjahre

erstecken. Die ersten Leuchten sollen im Geschäftsjahr 2018/19 in der neuen

Fabrik vom Band laufen.



Neubau im serbischen Nis ergänzt Werksverbund

Im Leuchtensegment ist die Zumtobel Group innerhalb Europas in den Ländern

Deutschland, Österreich, England und Frankreich mit Produktionseinheiten

vertreten. Zudem verfügt das Unternehmen über je ein Werk in den USA, in

Australien, Neuseeland sowie in China. Die Errichtung des Werks im serbischen

Nis erfolgt im Zuge eines Neubaus. Die Fabrik soll in erster Linie das

zusätzlich geplante Volumen auffangen.



Aussender: Zumtobel Group AG

Adresse: Höchster Straße 8, 6850 Dornbirn

Land: Österreich

Ansprechpartner: Harald Albrecht

Tel.: +43 (0)5572 509-1125

E-Mail: Harald.Albrecht@zumtobelgroup.com

Website: www.zumtobelgroup.com



ISIN(s): AT0000837307 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien



