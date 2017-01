Montreal - Endeavour Silver-Aktienanalyse von Analyst Shane Nagle von National Bank Financial: Shane Nagle, Aktienanalyst vom Investmenthaus National Bank Financial, äußert laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Silberminen-Betreibers Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker Symbol: EJD, TSE-Ticker-Symbol: EDR) weiterhin die Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung.

Den vollständigen Artikel lesen ...