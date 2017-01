Der Wiener Rentenmarkt hat am Freitag im Späthandel weiter uneinheitlich tendiert. Die Kursbewegung hielten sich allerdings in engen Grenzen. Während die heimischen Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten leicht im Plus oder unverändert notierten, gab es am kurzen Ende moderate Abschläge zu beobachten. Der deutsche Euro-Bund-Future ...

Den vollständigen Artikel lesen ...