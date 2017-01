Welcher Dax-Chef hält die verständlichste Rede? Thyssen-Krupp-Chef Heinrich Hiesinger hat die Hauptversammlungssaison 2017 eröffnet. Zu den Favoriten im Rhetorik-Wettstreit zählen allerdings andere.

Den Auftakt als erster Redner der diesjährigen Hauptversammlungssaison machte heute Heinrich Hiesinger in der Ruhr-Kongresshalle in Bochum. Der Thyssen-Krupp-Chef, der sich in den Vorjahren im Rhetorik-Ranking stets leicht verbessert hat, schaffte es diesmal nicht, eine deutlich verständlichere und prägnantere Rede zu halten. Mit dem sechsten Auftritt vor den Aktionären scheint er seinen Platz im letzten Drittel des Gesamtklassements zu festigen.

Weiter an seinem Manuskript zu feilen, hätte sich für den promovierten Ingenieur durchaus gelohnt: kürzere und klarere Sätze, eine insgesamt aktivere Sprache, weniger Fachbegriffe - und seine Aufgabe, die Eigner um Verständnis und Geduld zu bitten, dass sich die Gesundung des Traditionsunternehmens und die geplante Fusion im Stahlbereich verzögert, wäre einfacher zu bewältigen gewesen.

Schon 2016 stammte das Wortungetüm des Jahres "Transrapid-Linearmotor-Technologie" mit insgesamt 34 Buchstaben aus Hiesingers Rede. "Und auch in diesem Jahr ist er in puncto sperrige Begriffe wieder ein Anwärter auf den Negativrekord", sagt Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim. Der Experte mahnt außerdem: "Die goldene Rhetorik-Regel, 'ein Gedanke pro Satz' könnte Heinrich Hiesinger häufiger befolgen."

Der Kampf um die Redner-Krone, die das Handelsblatt gemeinsam mit der Universität Hohenheim jedes Jahr für die verständlichste Rede eines Dax-Chefs auf der Hauptversammlung vergibt, ist damit eröffnet. Mit Spannung wird erwartet, welcher Chef von Deutschlands 30 größten börsennotierten Unternehmen beim inzwischen sechsten Wettbewerb die beste Rede vor seinen Aktionären hält.

Und das wird spannend. Denn zum einen liegen die vier Spitzenredner des Vorjahres, angeführt von Telekom-Chef Timotheus Höttges, ganz eng beieinander. Lediglich eine geringfügige Differenz trennt Höttges von seinen Verfolgern, die sich aufgrund von Punktgleichstand zu dritt Platz zwei teilen: Die beiden erfahrenen Hauptversammlungsprofis Fresenius-SE-Chef Ulf Schneider und Post-Chef Frank Appel dürften mit BMW-Chef Harald Krüger als Rivalen zwar nicht gerechnet haben, sich dem Neuling aber auch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...