Die Deutsche Rohstoff AG hat in einer knappen Pressemitteilung über die Pläne der US-Tochter Cub Creek Energy informiert. So sollen in Colorado 2017 bis zu 60 Mio. US-Dollar in 31 Bohrungen investiert werden. Diese sollen bereits Mitte März anlaufen. Die neuen Bohrungen sollen aus dem laufenden Cashflow, einer Beleihung der Reserven und durch eine Kapitalmaßnahme bei der Mutter in Deutschland finanziert werden. Genauere Informationen hierzu lieferte man jedoch noch nicht. Wir gehen davon aus, dass eine weitere Anleihe begeben werden könnte, da dies für die Deutsche Rohstoff wohl die bevorzugte Finanzierungsmethode sein dürfte.

