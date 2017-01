Als "Hot-Stock" hatten wir Ihnen die Aktie von Gateway Real Estate im Juni 2016 vorgestellt. Mit dieser Einschätzung lagen wir nicht völlig falsch. Zeitweise hatte sich das eng gehandelte Papier bereits mehr als verdoppelt und notierte weit über der 3 Euro-Marke. Aktuell liegen wir immer noch mit 88% im Plus. Dennoch fliegt der Nebenwert mit einem Börsenwert von lediglich 60 Mio. Euro noch weit unter dem Radar der meisten Anleger.

Drei Transaktionen im Dezember

Dabei bietet Gateway jede Menge Potenzial, was noch lange nicht gesehen wird. Allein im Dezember gab das Frankfurter Immobilienunternehmen drei Transaktionen bekannt. So wurden die Nordseepassage in Wilhelmshaven, ein Einkaufszentrum in Abensberg nahe Regensburg und zudem ein Gewerbeimmobilien-Portfolio mit Objekten in Hamburg, Leipzig, Neuss, im Berliner Umland sowie in Bad Honnef mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt 54.235 Quadratmetern erworben. Im Jahresverlauf hatte die Gesellschaft zudem drei weitere Transaktionen durchgeführt. Damit hat das Gateway-Management die hoch gesteckten Ziele für 2016 wohl erfüllt.

Auf dem Weg zum Dividendenwert

Doch das Potenzial ist gewaltig, denn die Käufe werden sich erst 2017 in Mieterträgen bemerkbar machen. Für dieses erste Geschäftsjahr nach der Neujustierung des Unternehmens will man auch schon eine kleine Dividende zahlen. Die Aktie, die im Freiverkehr gehandelt wird, leidet aber darunter, dass die IR-Arbeit des Vorstands recht überschaubar ist.

Bildquelle: Gateway Real Estate AG

