Gurit berichtet für 2016 stabile Umsatzerlöse und einen Anstieg der Betriebsgewinnmarge um 14%

Zürich, 27. Januar 2017 - Gurit (SIX Swiss Exchange: GUR) berichtet heute einen vorläufigen, nicht-geprüften Nettojahresumsatz von CHF 352 Millionen für das Geschäftsjahr 2016 (FY 2015: CHF 359 Millionen). Dies entspricht einem Rückgang von 2.1% in der Berichtswährung Schweizer Franken. Auf Basis normalisierter Währungskurse wurde ein stabiler Nettojahresumsatz in Höhe von CHF 359 Millionen erzielt, was einem Anstieg von 0.3% gegenüber dem Geschäftsjahr 2015 entspricht. Gurit verbesserte seine Betriebsgewinnmarge um 14 Prozentpunkte auf 10.5% des Nettojahresumsatzes 2016 im Vergleich zu einer Betriebsgewinnmarge von 9.2% des Nettojahresumsatzes 2015.

Gurit Composite Materials erzielte gemischte Ergebnisse in den verschiedenen Marktbereichen. Im Windmarkt litt das Unternehmen unter einer rückläufigen Nachfrage aus circa 25% tieferen Installationsraten im chinesischen Windenergiemarkt im Vergleich zum Rekordjahr 2015. Ebenso verzeichnete das Marinesport- und Luxussegment in Europa Projektverzögerungen, die nicht vollständig durch die positiven zweistelligen Zuwachsraten im Luftfahrtgeschäft kompensiert werden konnten. Insgesamt sank der Nettoumsatz im Geschäftsbereich Composite Materials um 3.0% (währungsbereinigt: -1.6%) im Jahresvergleich von CHF 274.0 Millionen in 2015 auf CHF 265.6 Millionen in 2016.



Im Geschäftsbereich Composite Components belief sich der erwartete Umsatzrückgang auf 34.3% (währungsbereinigt: -27.9%) von CHF 26.4 Millionen im Geschäftsjahr 2015 auf CHF 17.4 Millionen in 2016. Der Umsatzrückgang ist auf das termingerechte Auslaufen von Verträgen im Geschäftsjahr 2015 zurückzuführen.

Im Geschäftsbereich Tooling konnte Gurit erneut ein Rekordjahr verzeichnen. Der Nettoumsatz stieg um 16.9% (währungsbereinigt: 21.8%) auf CHF 69.0 Millionen im Geschäftsjahr 2016 im Vergleich zu einem Nettoumsatz in Höhe von CHF 59.0 Millionen in 2015.

Nettoumsätze Jahresumsätze Quartalsumsätze in MCHF 2015 2016 Change in rep. CHF Change @ ytd 2016 transl. Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Wind Energy 155,4 149,0 -4,1% -2,9% 33,7 39,8 39,1 36,4 Other Material Markets 118,6 116,6 -1,6% 0,0% 32,7 29,8 30,1 24,0 Composite Materials 274,0 265,6 -3,0% -1,6% 66,4 69,6 69,2 60,4 Composite Components 26,4 17,4 -34,3% -27,9% 5,0 4,4 3,3 4,7 Tooling 59,0 69,0 16,9% 21,8% 16,3 20,5 18,0 14,2 Total Group 359,4 352,0 -2,1% 0,3% 87,7 94,5 90,5 79,3

Online-Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2016, Medien/Analysten-Konferenz und internationaler Webcast am Mittwoch, den 8. März 2017

Gurit orientiert am 8. März 2017 über den Jahresabschluss 2016 mit einer um 07:00 Uhr CET veröffentlichten Medienmitteilung sowie mit der Publikation des vollständigen Geschäftsberichts 2016 online auf (http://www.gurit.com/Investors/Reports: http://www.gurit.com/Investors/Reports). Das Management diskutiert zudem gleichentags die Resultate an einer gemeinsamen Medien- und Analystenkonferenz in Zürich um 08:30 Uhr CET. Dieses Jahr findet die Konferenz an einem anderen Ort statt: Dem Zurich Marriott Hotel, Neumuehlequai 42, CH-8006 Zurich . Wie gewohnt werden die Präsentationen in Englisch gehalten und sind auch als internationaler Webcast auf (http://www.gurit.com/Investors/Webcasts: http://www.gurit.com/Investors/Webcasts) verfügbar, wo später eine Aufnahme archiviert wird. Bitte melden Sie sich mit beiliegendem Anmeldeformular zur Teilnahme an der Medien- und Analystenkonferenz vor Ort an.

Über Gurit:

Die Unternehmen der Gurit Holding AG, Wattwil/Schweiz (SIX Swiss Exchange: GUR), sind auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsverbundwerkstoffen, zugehörigen Technologien und die Herstellung von Werkzeugen und fertigen Bauteilen spezialisiert. Das umfassende Materialsortiment beinhaltet faserverstärkte Kunststoffe (Prepregs) sowie Strukturkernmaterialien, Gel Coats, Klebstoffe, Harze und Verbrauchsmaterialien. Gurit beliefert weltweit Wachstumsmärkte mit Composite-Materialien einerseits und Bauformen, Engineering-Leistungen und fertigen Bauteilen anderseits. Die weltweit tätige Unternehmensgruppe verfügt über Produktionsstätten und Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, Ungarn, Italien, Spanien, Grossbritannien, Polen, Kanada, den USA, Brasilien, Ecuador, Australien, Neuseeland, Indien und China. Weitere Informationen finden Sie unter (www.gurit.com: http://www.gurit.com/).

Gurit Group Communications

Tanja Moehler

Head of Marketing & Corporate Communications

T +41 44 316 15 55

M +41 79 722 84 71

(tanja.moehler@gurit.com: mailto:tanja.moehler@gurit.com)

(www.gurit.com: http://www.gurit.com/)

Alle in dieser Mitteilung verwendeten oder erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.

Forward-looking statements:

To the extent that this announcement contains forward-looking statements, such statements are based on assumptions, planning and forecasts at the time of publication of this announcement. Forward-looking statements always involve uncertainties. Business and economic risks and developments, the conduct of competitors, political decisions and other factors may cause the actual results to be materially different from the assumptions, planning and forecasts at the time of publication of this announcement. Therefore, Gurit Holding AG does not assume any responsibility relating to forward-looking statements contained in this announcement.