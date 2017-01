Bei der Razzia gegen eine Gruppe von rechtsextremen Esoterikern in mehreren Bundesländern hat die Polizei am Mittwoch ein Arsenal an Waffen sichergestellt. Das berichtet der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe.

Im brandenburgischen Rietz-Neuendorf, wo der mutmaßliche Kopf der Gruppe, Karl Burghard B., festgenommen wurde, holte ein Spezialeinsatzkommando 1.200 Schuss Munition sowie selbst gebaute Schussgeräte aus einem Erddepot. In der Garage eines Reihenhauses bei Heidelberg lagerten unter anderem eine Selbstladepistole, drei Magazine, Schwarzpulver und ein Karton mit vorbereiteten Molotowcocktails. An zwei anderen Orten fanden die Beamten weiteren Sprengstoff und einen Brandsatz aus Grillanzündern. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die Gruppe diverse Terrorangriffe plante.

Noch Ende Dezember schrieb B. einem Mitstreiter in dem sozialen Netzwerk VK: "Aus einer Waffe werden 2, aus 2 werden 4. Daraus dann 8. Wenn nur MÄNNER es beginnen."