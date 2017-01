-------------------------------------------------------------- Zur Pressemappe http://ots.de/GDIK0 --------------------------------------------------------------



Die Brot- und Backwarengruppe Mestemacher hat 2016 ein Umsatzwachstum von 3,3 Prozent erzielt. Der Umsatz der Mestemacher-Gruppe beziffert sich im Jahr 2016 auf 156,1 Mio. Euro (151,0 Mio. Euro 2015). Der Mehrumsatz beträgt ca. 5 Mio. Euro. Damit hat sich die Familiengesellschaft, mit den Eigentümern Albert und Prof. Dr. Ulrike Detmers sowie Fritz und Helma Detmers, deutlich besser entwickelt als der Gesamtmarkt, dessen Umsatz sich in 2016 nur um 0,5 Prozent laut Nielsen im LEH erhöht hat (Quelle: Nielsen LEH ab 100 m2 inklusive Discount + Drogeriemärkte Handelspanel). Die Mestemacher-Gruppe beschäftigt aktuell 545 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mitglieder des obersten Führungskreises sind je zur Hälfte vier Frauen und vier Männer. Neue Geschäftsführerin für die kaufmännische Verwaltung der Mestemacher GmbH ist Marta Glowacka. Thorsten Plate verstärkt die Geschäftsführung im Bereich Produktion, Technik und QS bei der Aerzener Brot und Kuchen GmbH. Ewa Kusiakiewicz übernimmt von Marta Glowacka die Geschäftsführung der polnischen Tochtergesellschaft BENUS Spólka z o.o. Die Firma DETMERS Getreide-Vollwertkost GmbH in Bielefeld, wird als eigenständiges Unternehmen ab dem 01.01.2017 von der zusätzlich berufenen Geschäftsführerin, Frau Christine Detmers, geleitet.



Der Exportanteil hält sich weiterhin auf knapp 24 Prozent der Gesamtumsätze. Zählt man zu den Auslandsumsätzen auch die Umsätze der Tochterfirma Benus in Polen, so betragen die gesamten Auslandsumsätze über 29 Prozent.



