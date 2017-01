Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Polytec 0% auf 12,4, davor 5 Tage im Plus (14,87% Zuwachs von 10,79 auf 12,4), UBM -1,51% auf 32,71, davor 4 Tage im Plus (6,03% Zuwachs von 31,32 auf 33,21), DO&CO -1,82% auf 58,4, davor 4 Tage im Plus (1,42% Zuwachs von 58,65 auf 59,48), C-Quadrat Investment AG -1,47% auf 67, davor 3 Tage im Plus (28,25% Zuwachs von 53,02 auf 68), Mayr-Melnhof -0,52% auf 105,35, davor 3 Tage im Plus (2,02% Zuwachs von 103,8 auf 105,9). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Erste Group (bester), KTM Industries (bester), Valneva (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: OMV (3 Plätze verloren, von 12 auf 15); dazu, Andritz (-2, von 7 auf 9), Telekom Austria (+2, von 13 auf 11), Verbund (-2, von 10 auf 12), Buwog (+2,...

