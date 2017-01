Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Am letzten Handelstag der Woche war die Luft raus am deutschen Aktienmarkt. Wie sich schon am Donnerstag im späten Handel angedeutet hatte, ist die Luft für neue Höchstkurse dünn geworden. "Scheinbar haben sich die Käufer mit der Rally im Wochenverlauf so verausgabt, dass sie heute eine Pause einlegen mussten", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Auch die Forderung des US-Präsidenten Donald Trump nach hohen Importzöllen auf Waren aus Mexiko kam am Markt nicht gut an. Der DAX gab um 0,3 Prozent nach auf 11.814 Punkte. Auch die Nebenwerte-Indizes MDAX, TecDAX und SDAX stagnierten.

Zurückgehalten wurde der DAX nicht zuletzt vom schwachen Automobilsektor. So verloren VW 1,7 Prozent, nachdem die Staatsanwaltschaft in Braunschweig im Abgasskandal nun auch gegen den früheren Chef Martin Winterkorn ermittelt. Händler berichteten, Anleger hätten bei VW Kursgewinne mitgenommen, um am Montag nicht von weiteren belastenden Nachrichten zum Abgasskandal und Winterkorns Wissen um diesen böse überrascht zu werden.

Aber auch die Ankündigung hoher Importzölle auf aus Mexiko importierten Produkten lastete auf der Branche. BMW verloren 0,8 Prozent und Daimler 1,2 Prozent. Daimler fertigt in Mexiko Busse und Lkw. BMW will im mexikanischen San Luis Potosi im Jahr 2019 mit insgesamt 1.500 Mitarbeitern bis zu 150.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren. VW beschäftigt in Mexiko fast 19.000 Mitarbeiter, die Modelle wie den Golf, Jetta und Beetle herstellen.

Lufthansa und Thyssenkrupp sind DAX-Gewinner

Die Lufthansa-Aktie wurde von der Bank HSBC und dem britischen Broker Davy hochgestuft. Das verhalf dem Kurs zu einem Plus von 1,6 Prozent. Eine Abstufung von "Kaufen" auf "Halten" drückte dagegen Aareal Bank um 3,5 Prozent nach unten.

Thyssenkrupp legten um 1,7 Prozent zu. Bei dem Industriekonzern sind die Geschäfte im ersten Quartal im Rahmen der Erwartungen gelaufen. Man sei auf gutem Weg, die Gesamtjahresziele zu erreichen, sagte CEO Heinrich Hiesinger auf der Hauptversammlung.

Unter den deutschen Nebenwerten brachen Aktien der in London ansässigen, aber am deutschen Aktienmarkt gelisteten Zeal Network um fast ein Viertel ein. Der Internet-Lottoanbieter muss möglicherweise in Deutschland Mehrwertsteuern zahlen - und kürzt daher die Dividende drastisch.

Der Stahlhändler Klöckner & Co hat eine Beteiligung in Spanien verkauft und strafft damit das europäische Geschäft, was den Kurs um 5,1 Prozent zulegen ließ. Enttäuschende vorläufige Ergebnisse des Software-Produzenten Nemetschek drückten den Kurs um 5,4 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 73,3 (Vortag: 93,3) Millionen Aktien im Wert von rund 2,87 (Vortag: 3,46) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner und 16 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.814,27 -0,29% +2,90% DAX-Future 11.814,00 -0,22% +3,22% XDAX 11.812,14 -0,17% +3,19% MDAX 22.881,12 +0,08% +3,12% TecDAX 1.857,61 -0,11% +2,53% SDAX 9.881,61 +0,09% +3,80% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,84 17 ===

Kontakt zum Autor: benjamin.krieger@wsj.com

January 27, 2017 11:56 ET (16:56 GMT)

