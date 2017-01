Um 5: DAX sammelt Kraft - Startschuss für Angriff auf Allzeithoch gefallen

Scheinbar haben sich die Käufer am deutschen Aktienmarkt mit der Rally im Wochenverlauf so verausgabt, dass sie heute eine Pause einlegen mussten. Alles in allem könnte in dieser Woche aber der Startschuss für einen Angriff auf die Marke von 12.000 Punkten und das Allzeithoch im DAX gefallen sein. Denn die Komfortzone zwischen 11.500 und 11.600 Punkten hat der Index erfolgreich verlassen.

In den USA nimmt der Dow Jones die historische 20.000 nach jetzigem Stand mit ins Wochenende, der Motor Wall Street bleibt also dank Trump-Hoffnungen ebenso intakt. Derzeit gilt die Korrelation ‚starker Dollar - starke Wall Street'. In weniger als 90 Tagen hat sich das Marktverhalten damit um 180 Grad gedreht. Vergangenes Jahr galt ein starker Dollar als Hemmschuh für amerikanische Exporte. Heute überlagert die Hoffnung auf eine Wachstumsverdopplung der US-Wirtschaft durch Trumps Wirtschaftspolitik diese Ängste.

