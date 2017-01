Über Importsteuern will US-Präsident Donald Trump seine Grenzmauer finanzieren. Damit würde er allerdings zunächst mal den Amerikanern in die Tasche greifen.

Wegen der Finanzierung seiner Grenzmauer nimmt der neue US-Präsident Donald Trump einen schweren Konflikt mit dem wichtigen Handelspartner Mexiko in Kauf. "Mexiko hat die USA zu lange ausgenutzt", schrieb der Staatschef am Freitag auf Twitter. "Massives Handelsdefizit und wenig Hilfe an der schwachen Grenze - das muss sich jetzt ändern."

Zuvor hatte er Mexiko mit einer Importsteuer von 20 Prozent auf alle Produkte gedroht. Damit würden sich allerdings zunächst Produkte aus Mexiko wie Autos, Haushaltsgeräte und Lebensmittel für die US-Kunden verteuern. Außerdem könnte Mexiko mit ähnlichen Maßnahmen antworten. Es drohen Zollwettlauf und Preisspirale.

Auch die deutsche Wirtschaft beobachtet den eskalierenden Handelsstreit mit Sorge. "Die Verunsicherung nimmt zu", sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Importzölle beträfen offensichtlich nicht nur Mexiko, sondern künftig auch andere Handelspartner.

"Wenn die Amerikaner sich abschotten, leiden darunter die deutschen Unternehmen, aber auch die US-Wirtschaft selbst", sagte die Außenwirtschaftsexpertin Julia Howald vom Industrieverband BDI. Die USA führten viele Zwischenprodukte für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...