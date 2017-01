Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben die Indizes nach einer insgesamt positiven Handelswoche am Freitag schwächer geschlossen. Nach den Kurssteigerungen der vergangenen Tage seien zum Wochenschluss wohl noch Gewinne eingestrichen worden, hiess es im Handel. Am Nachmittag belasteten zudem neue Konjunkturdaten aus den USA, nach denen die US-Wirtschaft im Schlussquartal 2016 unerwartet deutlich an Tempo verloren hat.

Trotz der Einbussen vom Wochenende gäben an den Märkten weiterhin die "Bullen" die Richtung vor, meinte ein Marktteilnehmer. Immerhin habe sich der neue US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtswoche angeschickt, Wahlversprechen wie Steuererleichterungen oder konjunkturstimulierende Infrastrukturprojekte einzulösen. Am Schweizer Markt lasteten am Freitag vor allem sehr schwache Bankentitel auf den Indizes, dies nach einem durchmischt aufgenommenen Jahresresultat der Grossbank UBS.

Bei Börsenschluss notierte der Swiss Market Index (SMI) 0,31% im Minus bei 8'379,57 Punkten. In der Gesamtwoche liegt der Leitindex damit um 1,3% im Plus. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gab am Freitag 0,65% auf 1'339,03 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) verlor 0,25% auf 9'152,03 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln standen ...

