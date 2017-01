NEW YORK (Dow Jones)--Die Anleger an der Wall Street richten die Blicke weiter nach vorne und setzen auf eine wirtschaftsfreundliche Politik des neuen Präsidenten Donald Trump. Das zeigt sich im Handelsverlauf am Freitag daran, dass enttäuschende US-Konjunkturdaten die Kurse nicht belasten. Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal nur um 1,9 Prozent gewachsen, wohingegen Experten mit 2,2 Prozent gerechnet hatten. Außerdem sind die Auftragseingänge für langlebige Güter im Dezember nicht wie gedacht deutlich gestiegen, sondern sogar gesunken. Auch der zunehmend schärfere Ton mit dem Nachbarn Mexiko scheint die Akteure nicht zu beunruhigen.

"Vor allem die Auftragseingänge sind enttäuschend, aber mit Blick auf die mit dem Wahlsieg von Trump verbundenen Unsicherheiten vielleicht doch verständlich", meint ein Händler. Und die Ökonomen von HSBC Trinkaus & Burkhardt kommentieren, manche Experten sähen die Zahlen als "Schnee von gestern. Viel zu sehr gilt das eigentliche Interesse bereits dem Ausmaß des möglichen Trump-Effekts in den kommenden Quartalen". Die Aussicht auf ein großes Konjunkturpaket - ungewöhnlich zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Konjunktur ohnehin bereits auf einem guten Weg sei -, habe die Kapitalmärkte in Euphorie versetzt. Dazu passt auch, dass das von der Uni Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen auf ein 13-Jahreshoch gestiegen ist.

Wie schon am Vortag tendieren die Indizes seitwärts und verteidigen ihre jüngsten Rekordhochs bzw. bauen sie zum Teil marginal aus. Der Dow-Jones-Index liegt weiter komfortabel über der 20.000er Marke, die er am Mittwoch zum ersten Mal überhaupt hinter sich ließ. Zum New Yorker Mittag liegt er 0,1 Prozent im Minus bei 20.086 Punkten, rund 30 Punkte unter dem frühen Tageshoch. Der S&P-500 tendiert ebenso wie die Nasdaq-Indizes behauptetet.

Zahlen von Microsoft kommen gut an ...

Auf Unternehmensseite gilt es erneut, eine Flut von Zahlen zu verdauen. Schon am Donnerstag nach Börsenschluss öffneten Intel, Microsoft und die Google-Mutter Alphabet ihre Bücher. Alphabet blieb im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Microsoft verdiente dagegen mehr als erwartet. Auch Intel übertraf mit Umsatz und bereinigtem Gewinn die Analystenschätzungen.

Die Analysten von Morgan Stanley haben die Intel-Zahlen zum Anlass genommen, die Aktie auf "Equalweight" von "Underweight" hochzustufen. Der Kurs steigt um 1,3 Prozent. Die Microsoft-Aktie legt um 2,4 Prozent zu. Alphabet geben passend zu den enttäuschenden Zahlen um 0,8 Prozent nach. Die Kaffeehauskette Starbucks hat eine Umsatzwarnung ausgegeben. Das drückt die Aktie um 3,7 Prozent.

Chevron verbilligen sich in Reaktion auf die Zahlen um 2,1 Prozent. Der Ölkonzern ist im vierten Quartal zwar in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt, verfehlte die Markterwartungen aber dennoch klar.

... die von American Airlines nicht

American Airlines fallen um 4,8 Prozent zurück, obwohl die Fluglinie beim Umsatz und bereinigten Gewinn die Erwartungen übertroffen hat. Mit dem Minus der Aktie quittiere der Markt aber die höhere Kostenprognose, die wiederum neuen Tarifverträgen und Gewinnbeteiligungen der Piloten geschuldet sei, heißt es. Der Umsatz von Colgate-Palmolive ist im vierten Quartal belastet von einem festeren Dollar stärker als erwartet zurückgegangen. Die Aktie des Konsumgüterherstellers reagiert darauf mit einem Minus von 6 Prozent.

Positive Analystenkommentare in Reaktion auf die Quartalsausweise vom Vortag geben Ford und Caterpillar Auftrieb. Sie steigen um 0,9 bzw um 1,5 Prozent.

Ölpreise wieder auf dem Weg nach unten

Am Devisenmarkt tut sich wenig, der Dollar gibt in Reaktion auf die unter Erwarten ausgefallen Wirtschaftsdaten tendenziell leicht nach. Der Euro erobert die Marke von 1,07 Dollar zurück, unter die er am Donnerstag gefallen war.

Der mexikanische Peso holt die Verluste vom Vortag zum Dollar derweil fast wieder völlig auf, nachdem das Weiße Haus beim ins Gespräch gebrachten Einfuhrzoll von 20 Prozent für Waren aus Mexiko zurückgerudert ist. Die Zölle, mit denen Präsident Trump den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko finanzieren will, seien "nur eine von mehreren Optionen, die auf dem Tisch liegen", hieß es nun beschwichtigend. Aktuell kostet der Dollar nur noch 21,03 Peso, im Tageshoch waren es knapp 21,40.

Wenig tut sich nach den Konjunkturdaten bei Anleihen und Gold. Die Zehnjahresrendite liegt unverändert bei 2,50 Prozent. Gold kostet 1.188 Dollar.

Am Ölmarkt geht es auf dem inzwischen deutlich erhöhten Niveau weiter volatil zu. Nach den kräftigen Vortagesgewinnen fallen die Preise wieder. Hier blicken die Akteure den Daten zu den in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in den USA entgegen, die das Unternehmen Baker Hughes im späteren Verlauf des Tages veröffentlichen wird.

Zwar setzt der Markt nach wie vor darauf, dass die von der Opec vereinbarten Förderkürzungen in die Tat umgesetzt werden, doch sind die US-Ölvorräte in den USA in jüngster Zeit wieder gestiegen. Nachdem sich der Ölpreis seit einiger Zeit bereits auf einem höheren Niveau angesiedelt hat, ist die Förderung von Schieferöl in den USA für viele Unternehmen wieder profitabel geworden, was wiederum ein höheres Angebot zur Folge hat. Das Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI verbilligt sich um 2 Prozent auf 52,72 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.096,48 -0,02 -4,43 1,69 S&P-500 2.294,35 -0,10 -2,33 2,48 Nasdaq-Comp. 5.652,17 -0,05 -3,00 5,00 Nasdaq-100 5.162,05 0,10 5,13 6,14 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,22 0,0 1,22 2,2 5 Jahre 1,95 -1,3 1,97 2,8 7 Jahre 2,30 0,1 2,30 4,9 10 Jahre 2,50 -0,6 2,50 5,2 30 Jahre 3,07 -1,1 3,08 0,7 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.36 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0691 +0,25% 1,0664 1,0660 +1,7% EUR/JPY 123,1045 +0,21% 122,8443 122,30 +0,0% EUR/CHF 1,0682 -0,04% 1,0687 1,0684 -0,3% EUR/GBP 0,8533 +0,60% 0,8499 1,1792 +0,1% USD/JPY 115,15 -0,04% 115,20 114,74 -1,5% GBP/USD 1,2530 -0,14% 1,2547 1,2570 +1,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,72 53,78 -2,0% -1,06 -3,6% Brent/ICE 55,04 56,24 -2,1% -1,20 -3,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.188,07 1.188,57 -0,0% -0,50 +3,2% Silber (Spot) 17,05 16,79 +1,6% +0,26 +7,1% Platin (Spot) 976,80 977,75 -0,1% -0,95 +8,1% Kupfer-Future 2,68 2,67 +0,4% +0,01 +7,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2017 12:21 ET (17:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.