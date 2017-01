US-Präsident Donald Trump kündigt Gespräche mit Angela Merkel, François Hollande und Wladimir Putin an. Derweil beschwören die Bundeskanzlerin und der französische Staatspräsident den Zusammenhalt der 27 EU-Staaten.

Nach Ende seiner ersten vollen Woche im Amt will US-Präsident Donald Trump am Samstag zum ersten Mal mit Kanzlerin Angela Merkel telefonieren. Nach Angaben des Weißen Hauses sind auch Gespräche mit Russlands Staatschef Wladimir Putin und Frankreichs Präsident François Hollande geplant.

Trumps hat sich zu Merkels Flüchtlingspolitik wiederholt sehr kritisch geäußert. Er bezeichnete sie als ein Desaster. Merkel als Person hatte er dagegen gelobt. Trump und die Kanzlerin sind sich bisher nicht begegnet. Als ersten Regierungschef aus Europa empfängt Trump heute die britische Premierministerin Theresa May.

Zu Russland will Trump die Beziehungen verbessern. Auch Moskau hofft auf eine Verbesserung der Stimmung zwischen beiden Ländern. Unter Trumps Vorgänger Barack Obama und Putin hatte das Verhältnis einen Tiefpunkt seit dem Ende des Kalten Krieges erreicht. Die Konflikte in Syrien und der Ukraine belasten die Beziehungen. In Moskau sorgen zudem Nato-Aktivitäten in Osteuropa für Unmut.

François Hollande stärkt Angela Merkel

