François Fillon gilt als Favorit bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Doch durch die "Parlamentsjob"-Affäre hat er an Wählersympathie verloren. Seine Frau sieht sich Vorwürfen der Scheinbeschäftigung ausgesetzt.

Der in der "Parlamentsjob"-Affäre unter Druck geratene Präsidentschaftsfavorit François Fillon (62) ist nach einer Umfrage in der Beliebtheit der Franzosen abgerutscht. Im Vergleich zum Monatsbeginn büßte der Spitzenkandidat der Konservativen bei der Wählersympathie vier Prozentpunkte ein, wie das Institut Odoxa am Freitag bekanntgab. Demnach haben aktuell noch 38 Prozent der Befragten eine gute Meinung von Fillon, 61 Prozent haben hingegen ein negatives Bild.

Für die Umfrage im Auftrag des Senders Franceinfo wurden am Donnerstag 1012 repräsentativ ausgewählte Personen online befragt. Am Tag zuvor hatte die Finanz-Staatsanwaltschaft Vorermittlungen aufgenommen, um Vorwürfe der Scheinbeschäftigung von Fillons Frau Penelope zu prüfen.

Fillon hatte ...

