The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.01.2017



ISIN Name



AU000000MKO8 METALIKO RESOURCES LTD

BE0167682666 KBC EQ.FD-GWTH BY INN.CAP

JP3160830000 HITACHI ZOSEN FUKUI CORP.

KYG8701T1388 TCL MULTI.TEC.HLDGS HD 1

USU26210AA93 EMERA US FIN.16/19 REGS

USU26210AB76 EMERA US FIN. 16/21 REGS

USU26210AC59 EMERA US FIN. 16/26 REGS

USU26210AD33 EMERA US FIN. 16/46 REGS

US03822W4069 APPLIED MICRO CIRC. NEW