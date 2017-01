Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stimmung der US-Verbraucher hellt sich im Januar auf

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Januar aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der zweiten Umfrage am Monatsende auf 98,5. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 98,0 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag der Wert bei 98,1, Ende des Vormonats bei 98,2 Punkten.

US-Wirtschaft erhält Dämpfer im vierten Quartal

Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal 2016 zu dem schwachen Wachstum zurückgekehrt, das seit dem Ende der Rezession Mitte 2009 die meiste Zeit zu beobachten war. Die Abschwächung fiel zudem stärker aus als erwartet. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen Oktober und Dezember auf das Jahr hochgerechnet lediglich um 1,9 Prozent.

US-Ordereingang langlebiger Güter sinkt wider Erwarten

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Dezember überraschend gesunken. Grund dafür ist ein kräftiger Rückgang bei Rüstungsgütern und eine flaue Nachfrage nach anderen Produkten. Wie das US-Handelsministerium berichtete, sanken die gesamten Orders gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent.

Flughafen BER erhält letzte erforderliche Baugenehmigung

Auf dem Weg zur Inbetriebnahme hat Berlins künftiger Flughafen BER eine wichtige Hürde genommen: Das Bauamt des zuständigen Brandenburger Landkreises Dahme-Spreewald stimmt dem sechsten Nachtrag zur Baugenehmigung zu, wie Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) mitteilte. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) lobte die Entscheidung als "wichtigen Schritt".

Trump legt nach: Mexiko hat die USA "zu lange ausgenutzt"

Im Streit mit Mexiko um seine geplante Grenzmauer hat US-Präsident Donald Trump erneut nachgelegt. Der südliche Nachbar habe die USA "zu lange ausgenutzt", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Es müsse jetzt etwas daran geändert werden, dass die Grenze nur schwach geschützt sei und die Vereinigten Staaten ein massives Handelsdefizit mit Mexiko hätten.

EU will von Trump-Regierung "Bestätigung" von Datenschutz-Garantien

Die EU-Kommission will von der neuen US-Regierung unter Donald Trump eine Bekräftigung der im vergangenen Jahr vereinbarten Garantien für den Schutz der Daten europäischer Bürger und Unternehmen. "Wir sind sehr wachsam, was die Ereignisse in den USA angeht", sagte Justiz-Kommissarin Vera Jourova mit Blick auf den Regierungswechsel in Washington. Dies gelte auch für den Datenschutz.

Trump und Merkel wollen am Samstag telefonieren

Erstmals nach dem Amtsantritt von Donald Trump wollen der neue US-Präsident und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag miteinander in direkten Kontakt treten. Geplant sei ein Telefonat des Präsidenten mit der Kanzlerin, teilte der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer.

IWF-Bericht: Griechenlands Schuldenlast langfristig "explosiv"

Der Internationale Währungsfonds (IWF) stuft Griechenlands Schuldenlast als derzeit "unhaltbar" und langfristig "explosiv" ein. Um den Schuldenberg des Landes zu verringern, müsse die Eurozone "glaubwürdigere" Maßnahmen ergreifen, heißt es in einem IWF-Bericht, der der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag.

Stabwechsel in Außen- und Wirtschaftsministerium vollzogen

Das Bundeskabinett von Kanzlerin Angela Merkel hat auf Seiten der SPD ein neues Gesicht dazugewonnen, eines verloren, und ein weiteres hat eine neue Aufgabe: Im Bundeswirtschaftsministerium übernahm mit Brigitte Zypries erstmals eine Frau das Zepter. Im Auswärtigen Amt bleibt es hingegen bei der Männerriege, hier übergab der scheidende Frank-Walter Steinmeier das weltweit rund 10.000 Mitarbeiter umfassende Ministerium an den ehemaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel.

Neue US-Botschafterin bei der UNO kündigt Politik der Stärke an

Die neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, hat eine Politik der Stärke angekündigt. Sie werde bei der UNO "unsere Stärke zeigen", sagte Haley vor Journalisten am UN-Sitz in New York, wo sie zum ersten Mal UN-Generalsekretär Antonio Guterres traf. Die neue Botschafterin fügte eine Drohung an Gegner der US-Politik hinzu: "An diejenigen, die nicht hinter uns stehen: Wir schreiben die Namen auf."

