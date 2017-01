US-Präsident Donald Trump hat am Freitag überraschend ein etwa einstündiges Telefonat mit Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto geführt. Trump ging nach dem Gespräch auf Schmusekurs: Es sei ein "sehr gutes Telefonat" gewesen und die Beziehungen zwischen Mexiko und den USA seien "great", sagte Trump am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz mit Großbritanniens Premierministerin Theresa May.

Er habe zudem "großen Respekt" für die Mexikaner. Jetzt gehe es allerdings darum, eine "faire Beziehung und eine neue Beziehung" zu Mexiko aufzubauen. Trump will die Grenze zwischen den USA und Mexiko durch eine Mauer verstärken und die Kosten für den Bau dem südlichen Nachbarn auferlegen. Im Gespräch ist auch eine 20-prozentige Steuer auf Importe aus Mexiko.