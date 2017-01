Mannheimer Morgen zu den neuen Problemen für Volkswagen Überschrift: Auf Schlingerkurs VW versucht den Eindruck zu erwecken, als lasse das Unternehmen den Dieselskandal hinter sich. Doch das Gegenteil ist der Fall: Wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig gestern mitteilte, ermittelt sie gegen Ex-Vorstandschef Martin Winterkorn nun auch wegen des âEURzAnfangsverdachts des Betruges'. Das Problem liegt in der Kultur des Konzerns. Winterkorn versucht mit der Aussage durchzukommen, er, der Vorstandsvorsitzende, Ingenieur und Kontrollfanatiker, habe von den illegalen Manipulationen bei Millionen Fahrzeugen nichts gewusst. Und als er es erfahren habe, sei er sofort an die Öffentlichkeit gegangen. Das glaubt ihm die Staatsanwaltschaft nun auch offiziell nicht mehr. Die zweifelhafte Verteidigungsstrategie des ehemaligen Chefs weist auf massive Schwächen bei Deutschlands größtem Fahrzeugbauer hin. Das Ziel, stärkster Autokonzern der Welt zu werden, hat alles andere in den Hintergrund treten lassen - technische Verlässlichkeit, moralische Integrität und gute Unternehmensführung. In Kooperation mit staatlichen Aufsichtsräten und Gewerkschaftern hat es die Piëch-Porsche-Familiendiktatur geschafft, im Zuge des Dieselskandals nahezu den kompletten Gewinn dreier Geschäftsjahre aufs Spiel zu setzen. Doch der erst kürzlich wieder angekündigte âEURzWandel im Denken und Handeln' ist weit und breit nicht in Sicht. Jüngstes Zeichen: In dieser Woche hat die ehemalige Verfassungsrichterin Christine Hohmann-Dennhardt ihren VW-Vorstandsposten für âEURzRecht und Integrität' hingeworfen. Sie sollte den Dieselbetrug aufarbeiten und eine Wiederholung verhindern helfen. Offenbar scheiterte sie an Widerständen im Unternehmen. Es wird nicht besser, sondern immer schlimmer. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

