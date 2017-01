NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im New Yorker Handel mit der Marke von 1,07 Dollar schwer getan. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0695 US-Dollar, nachdem sie im europäischen Nachmittagsgeschäft nach enttäuschend ausgefallenen US-Konjunkturdaten noch bis auf 1,0725 Dollar gestiegen war. Die US-Wirtschaft hatte zum Jahresende 2016 spürbar an Schwung verloren.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0681 (Donnerstag: 1,0700) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9362 (0,9346) Euro./ajx/he

