Erstmals hat US-Präsident Trump einen Staatsgast empfangen: die britische Premierministerin May. Es war ein schwieriges Treffen, doch beide dürften den Tag mit dem Gefühl beschließen, einen Erfolg erzielt zu haben.

Es war eine kurze Pressekonferenz: Knapp 20 Minuten hatten sich US-Präsident Donald Trump und Großbritanniens Premierministerin Theresa May genommen, um sich im Weißen Haus den Fragen der internationalen Presse zu stellen. Sichtlich bemüht, keine Fehler zu begehen, lasen beide kurze Statements ab. "Ich denke, wir kommen gut miteinander klar", erklärte der US-Präsident dann und blickte zu May herüber, die eifrig nickte und ihn anlächelte. Das Treffen sei ein "wichtiger Moment", sagte diese.

Der Auftritt ist ein Triumph für die 60-jährige Britin - schließlich hatte es zu Zeiten von Barack Obama danach ausgesehen, als wäre die "special relationship" zu den USA, der man sich in Großbritannien immer rühmte, abgekühlt. Auch der erste Kontakt mit dem damals designierten US-Präsidenten Trump war wenig vielversprechend verlaufen. Wenn sie in Amerika sei, solle sie doch mal vorbeischauen, hatte dieser am Telefon locker vorgeschlagen, als würde man dann gemeinsam in der Kneipe nebenan ein Bierchen zusammen trinken. In Großbritannien versuchte man das zu verdrängen, genauso wie Trumps Äußerungen zu Waterboarding, Einwanderern und Muslimen.

"Gegensätze ziehen sich an", scherzte May vor dem Treffen am Freitag. Der Pragmatismus ist nachvollziehbar. Denn nach dem Bruch mit der EU könnte man einen starken Partner gut brauchen - so sehr dessen Präsident auch mit den Konventionen bricht.

