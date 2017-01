Von David George-Cosh

TORONTO (Dow Jones)--Der US-Autobauer General Motors will bis zu 600 Mitarbeiter in einem Werk in Ontario entlassen. Die Produktion des älteren SUV Chevrolet Equinox läuft im Juli aus, bereits ein Jahr früher als ursprünglich geplant, und der Bau eines neuen SUV-Modells wird nach Mexiko verlagert.

Ein kleineres, neues Equinox-Modell wird zwar weiterhin in dem Werk gebaut, das derzeit rund 3.200 Mitarbeiter beschäftigt. In Ingersoll, Ontario wird auch der SUV GMC Terrain gefertigt. Eine überarbeite Version dieses Fahrzeugs soll aber in einem GM-Werk in San Luis Potosi in Mexico gebaut werden, sagte CEO Mary Barra bereits zuvor im Januar.

Das stößt Gewerkschaftern übel auf. "Das ist Produktion, die hier bleiben und auf den gleichen Bändern hätte gebaut werden können, wie die nächste Generation des Equinox", sagte Dan Borthwick von der Gewerkschaft Unifor Local 88. "Das ist ein schwerer Schlag."

Ein GM-Sprecher bestätigte, dass die Entlassungen im Zusammen mit Änderungen der gesamten Produktionsplanung stünden. Früher im Januar hatte GM angekündigt, 1 Milliarde Dollar in den USA neu investieren zu wollen, woraus 1.000 neue Arbeitsplätze entstehen könnten.

Jerry Dias von Unifor bezeichnete die Entlassungen in einem Fernsehinterview mit der kanadischen CTV News als die "gemeine Seite der Nafta" und forderte eine Neuverhandlung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens.

GM gehört zu den Automobilkonzernen aus Detroit, die durch die Trump-Regierung unter Druck geraten sind, ihren Kurs bei der Fertigung in Mexiko zu ändern. Konzernmanager hatten sich in dieser Woche mit dem neuen Präsidenten getroffen und hatten unter anderem gesagt, dass Zölle auf in Mexiko gebaute Autos den Herstellern in den USA schaden würden.

Mitarbeit: Mike Collas and Paul Vieira

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2017 14:26 ET (19:26 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.