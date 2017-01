Der Kurs von Microsoft erreichte ein Rekordhoch, aber trotzdem kommen die US-Börsen nicht voran. Amerikas Wirtschaftswachstum schwächelt. Alle Augen sind nach wie vor auf den neuen US-Präsidenten gerichtet.

Die US-Börsen haben sich nach ihrer jüngsten Rekordjagd am Freitag kaum vom Fleck bewegt. "Der Markt hat eine kräftige, solide Rally hingelegt, es gibt nun eine Pause für die Neubewertung", sagte Andre Bakhos von Janlyn Capital. Der Leitindex Dow Jones gab bis zum frühen Nachmittag in New York 0,1 Prozent auf 20.079 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 sank ebenfalls 0,1 Prozent auf 2293 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte unverändert bei 5654 Stellen. In der zu Ende gehenden Woche hatten Spekulationen auf einen weltweiten Wirtschaftsboom die Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...