Halle (ots) - Der vom Grundgesetz gewollte und geschützte öffentliche Meinungskampf verwandelt sich zunehmend - vor allem in den sozialen Medien wie Facebook und Twitter - in einen verbalen Vernichtungskrieg, der keine Regeln, keinen Respekt und keine Versöhnung kennt, nur triumphalen Sieg und tödliche Niederlage. Unbestrittene Symbolfigur dieser Perversion ist US-Präsident Donald Trump, der jedem Kritiker den Krieg erklärt und je nach Bedarf und Gelegenheit jede Wahrheit zur Lüge und jede Lüge zur Wahrheit.



