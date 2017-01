Kein guter Start: Der US-Präsident sorgte mit seinen Ankündigungen für einigen Wirbel in der Wirtschaft. Nun erbt er das schwächste Wachstum seit Jahren. Doch viele Investoren hoffen auf Trump.

US-Präsident Donald Trump startet mit der Hypothek des schwächsten Wirtschaftswachstums seit Jahren ins Amt. Es lag 2016, unter seinem Vorgänger Barack Obama, bei 1,6 Prozent - das niedrigste Plus seit 2011. Vor allem der starke Dollar, gegen den Trump beständig wettert, bremste die Exporteure zum Jahresende aus, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte. Viele Investoren setzen darauf, dass der im Januar ins Amt eingeführte neue Präsident mit billionenschweren Investitionen in die Verkehrswege und radikalen Steuersenkungen die Wirtschaft befeuert. Experten warnen mit Blick auf die protektionistischen Töne Trumps jedoch vor allzu rosigen Zukunftsszenarien: "Das größte Prognoserisiko bleibt ein ausgewachsener Handelskrieg", sagte Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer.

Trump hatte vor seiner Amtseinführung im Januar betont, die Stärke des Dollar gegenüber der chinesischen Währung Yuan "bringt uns um". Der chinesische Staatschef Xi Jinping warnte seinerseits den ...

