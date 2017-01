Karlsruhe (ots) - Will er seine Ziele verwirklichen, will er etwas verändern, braucht er neben Amboss und Hammer auch das feine Besteck. Das Ringen um Mehrheiten, das Werben für Überzeugungen oder das Schmieden von Allianzen funktioniert nicht mit dem Brandsatz in der Hand. Trump wird, wenn er so weiter macht, an die ganz natürlichen Grenzen nationaler und vor allem internationaler Politik stoßen. Das historische Gesetz von Aktion und Reaktion, das Prinzip der Wechselwirkung, setzt auch Donald Trump nicht außer Kraft.



