Stuttgart (ots) - Es geht Trump vor allem ums Helden-Image, um kleine harte Twitter-Schläge, nicht zuletzt um plumpe Einschüchterung. Die hohe Zahl der Dekrete darf eher ein Zeichen dafür gelten, dass Trump noch immer nicht in der Wirklichkeit angekommen ist. Da spielt einer mit grimmigem Blick Präsident auf Soap-Niveau - als One-Man-Show mit streng inszenierten Abläufen, eingebautem Beifall und flachen Lachern, die im Hals stecken bleiben. Politik nach Drehbuch, nicht nach Durchblick. Der Präsident macht mächtig Wind. Und nicht alles ist heiße Luft. Aber der feine Unterschied liegt wie so oft zwischen ernst meinen und ernst machen. Zwischen Schein und Sein. Auch bei Trump. Der Präsident drückt weiter aufs Tempo. Und neue böse Überraschungen drohen.



