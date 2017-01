HSBC hebt Lufthansa auf 'Hold' - Ziel 12,75 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Lufthansa von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 9,75 auf 12,75 Euro angehoben. Die Markterwartungen für 2017 lägen nun auf dem Niveau des Unternehmensausblicks, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Studie vom Freitag. Zudem erscheine die Gewinndynamik der Fluggesellschaft aktuell stabil. Das Kursziel hob er unter anderem wegen eines geringer als erwarteten Defizits in der Altersversorgung zum Jahresende 2016 an sowie wegen seiner moderat angehobenen Schätzungen.

NordLB senkt Volkswagen-Vorzüge auf 'Verkaufen'- Ziel 135 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat die Vorzugsaktien von Volkswagen nach der Kurserholung der vergangenen Monate von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Zudem werde das Jahr 2017 für den Autobauer herausfordernd, schrieb Analyst Frank Schwope in der Studie vom Freitag. Die vom neuen US-Präsidenten Donald Trump angekündigten protektionistischen Maßnahmen könnten insbesondere den Volkswagen-Konzern treffen, der deutlich mehr Autos in den USA verkaufe, als er dort produziere. Das Kursziel hob Schwope aber von 125 auf 135 Euro an. Er verwies unter anderem auf die Absatzzahlen.

HSBC senkt Aareal Bank auf 'Hold' - Ziel steigt auf 41 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Aareal Bank vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 39 auf 41 Euro angehoben. Analyst Johannes Thormann sieht Risiken für die Aktie im Zusammenhang mit dem erwarteten Geschäftsausblick des Immobilienfinanzierers für 2017, bei dem sich das Management seiner Einschätzung zufolge vermutlich zunächst nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wird. Das Schlussquartal 2016 dürfte derweil gut verlaufen sein und das Unternehmen die eigenen Jahresziele erreicht haben, schrieb der Analyst in einer Studie vom Freitag. Das Kursziel basiere nun nicht mehr auf den Schätzungen für 2017, sondern auf denen für 2018.

Berenberg senkt MTU Aero Engines auf 'Hold' und hebt Kursziel an

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat MTU aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 99 auf 121 Euro angehoben. Die Aktie des Triebwerkbauers sei ein qualitativ hochwertiger Wachstumswert mit exzellentem langfristigen Potenzial, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer Studie vom Freitag. Allerdings sei nach den jüngst kräftigen Kursgewinnen die Aussicht auf einen weiteren Anstieg begrenzt. Langfristige Investoren sollten die Aktie weiter halten, kurzfristig orientierte eher in die Papiere des Konkurrenten Safran investieren.

Hauck & Aufhäuser senkt Pfeiffer Vacuum auf 'Hold' - Ziel 94 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Pfeiffer Vacuum nach einem Kurssprung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 94 Euro belassen. Die Aktien des Vakuumpumpenspezialisten erschienen nach dem Kursanstieg infolge der Übernahmeofferte des Großaktionärs Busch ausreichend hoch bewertet, schrieb Analyst Henning Breiter in einer Studie vom Freitag. Der von Busch gebotene Preis von 96,20 Euro je Papier erscheine auf Basis der Fundamentaldaten fair. Viele Aktionäre dürften die Offerte aber dennoch nicht annehmen. Eine Aufstockung erscheine zudem unwahrscheinlich, da Busch wohl einen langfristigen Ansatz verfolge.

Berenberg startet Stabilus mit 'Buy' - Ziel 65 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Stabilus mit "Buy" und einem Kursziel von 65 Euro in die Bewertung aufgenommen. Stabilus sei unangefochtener Marktführer im Bereich Gasfedern, Stoßdämpfer und elektromechanischen Lösungen für Heckklappen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer Studie vom Freitag. Der Autozulieferer habe bei Gasfedern für Autos einen weltweiten Marktanteil von etwa 70 Prozent sowie von etwa 30 Prozent bei Industrie-Gasfedern. Bis 2020 rechnet Lorrain für den Stabilus-Konzern mit einem Wachstum aus eigener Kraft von durchschnittlich 9 Prozent pro Jahr.

Goldman hebt Ziel für Lufthansa auf 9,87 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie der Lufthansa von 9,20 auf 9,87 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Die Airline sei besonders anfällig für den Preisdruck in der Branche, schrieb Analyst Daniil Fedorov in einer Studie vom Freitag. Er sieht sich mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) 2017 fast ein Viertel unter dem Konsens.

Goldman hebt Ziel für Munich Re auf 200 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des weiter schwierigen Umfelds für die europäischen Rückversicherer rate er dazu, die Aktien großer Branchenvertreter wie Swiss Re und Munich Re zu kaufen, schrieb Analyst In-Yong Hwang in einer Studie vom Freitag. Die Münchner überzeugten durch attraktive Renditen.

JPMorgan hebt Ziel für Adidas auf 145 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas vor Zahlen von 125 auf 145 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das vierte Jahresviertel dürfte die solide Umsatzdynamik der letzten Quartale bestätigen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer Studie vom Freitag. Sie rechnet für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von 19,287 Milliarden Euro und einem operativen Ergebnis (Ebit) von 1,468 Milliarden Euro.

Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 118 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 110 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In diesem Jahr stehe oder falle die Monsanto-Übernahme und zudem sei von Interesse, wann die Covestro-Beteiligung von immer noch 64 Prozent reduziert werde, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer Studie vom Freitag. In seinem Bewertungsmodell habe er nun außerdem die erfolgreich begebene vier Milliarden Euro schwere Wandelanleihe eingearbeitet, zugleich aber auch seinen Bewertungszeitraum für die Aktie des Pharma- und Chemieunternehmens um 12 Monate weiter in die Zukunft verschoben.

