Manor ruft die Kinderperücke «Freche Göre Pippi» des Lieferanten

Rubie's Holland zurück. Ein Untersuchungsbericht hat erhöhte

Brennbarkeit ergeben.



Die Kinderperücke «Freche Göre Pippi» des Lieferanten Rubie's

Holland besteht aus Material, das zu leicht in Brand geraten kann.

Eine Verbrennungsgefahr für Kinder kann deshalb nicht ausgeschlossen

werden. Aus diesem Grund ruft Manor diesen Artikel zurück.



Vom Rückruf betroffen ist folgender Artikel:



Kinderperücke «Freche Göre Pippi» von Rubie's



Artikelnummer Manor: P0-37953202

CODE EAN: 4003417071027



Verkaufspreis: CHF 14.90



Wir bitten die Kundinnen und Kunden, die dieses Produkt gekauft

haben, es nicht mehr zu verwenden und in eine Manor Filiale

zurückzubringen. Der Verkaufspreis wird selbstverständlich erstattet.



Für Kundenanfragen steht die Telefonnummer +41 44 805 55 76 zur

Verfügung.



