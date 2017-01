CLEARWATER, FL--(Marketwired - 27. Januar 2017) - EchoMaster, internationaler Hersteller von Fahrzeugsicherheitstechnologie für den privaten und gewerblichen Gebrauch, hat heute eine brandneue Sicherheitskamera, CAM-MV6, unter ihrer EchoMaster-Marke herausgebracht. Mit ihren insgesamt sechs unterschiedlichen Blickwinkeln kann diese vielseitige Kamera für optimierte Sichtbarkeit und Verbesserung der Fahrersicherheit an der Fahrzeugfront oder -rückseite angebracht werden.

Die CAM-MV6 unterscheidet sich von den vielen Aftermarket-Kameras von EchoMaster in der Hinsicht, dass sie für mehrere Blickwinkel entworfen worden ist. Damit kann die Kamera eine beeindruckende umfassende Sicht auf die Umgebung des Fahrers erfassen. Die Kamera lässt sich auf einer geschwungenen oder flachen Oberfläche anbringen und kann damit sowohl als Front- als auch als Rückfahrkamera verwendet werden. Dieses Model zeichnet sich durch sein einzigartiges Sichtpotenzial aus. Dank der Kamera können Fahrer um ein Hindernis herum sehen, das gegebenenfalls Gefahrquellen, wie Gegenverkehr oder Fußgänger verdecken könnte.

Mehr mit der CAM-MV6 sehen

Ein bequemer Knopf in Reichweite des Fahrers erlaubt, eine erweiterte Sicht auszuwählen. So erhalten Fahrer die volle Kontrolle über tote Winkel, die je nach Umstand eliminiert werden müssen. Als Frontkamera bietet das Gerät anhand eines Splitscreens erweiterte Sicht auf die rechte und linke Seite. Damit müssen sich Fahrer, beim Versuch in eine Straße einzubiegen, nicht mehr zentimeterweise nach vorne bewegen, da die Sicht auf Gegenverkehr durch Bäume, Schilder oder andere Hindernisse verdeckt ist. Die Kamera kann um Objekte herum sehen, womit sie Fahrern stets eine klare Sicht auf den Gegenverkehr ermöglicht. Wird das Gerät als Rückfahrkamera verwendet, erhält der Fahrer einen erweiterten Blick nach unten sowie rechts und links der Stoßstange. Diese Eigenschaft erleichtert schwierige Situationen beim rückwärts Herausfahren oder Befestigen eines Bootes bzw. eines Anhängers an einer Anhängerkupplung.

Neben den zahlreichen anpassbaren Blickwinkeln verfügt die CAM-MV6 über eine 180-Grad-Sicht. Viele derzeitige Rückfahrkameras auf dem Markt bieten lediglich eine 90- bis 120-Grad-Sicht. Damit können Dinge im toten Winkel übersehen werden. Der erweiterte Blinkwinkel wurde dazu entwickelt, Fahrern die Möglichkeit zu bieten um Hindernisse herum zu sehen. Statt sich bei schlechter Sicht unsicher nach vorne oder hinten zu bewegen, "späht" die Kamera um das Objekt herum, während Fahrzeug und Fahrer sich in sicherem Abstand zum Verkehr befinden. Als Rückfahrkamera ist die CAM-MV6 ein nützliches Tool, um Boote und Anhänger sicher in die Anhängerkuplung zu manövrieren.

Wichtige Merkmale:

Sensortyp: â…"" CMOS

Min. Beleuchtungsstärke (LUX): 0,1

Beständigkeit gegen Wasser/Schmutz: IP67

Blickwinkel: 180 Grad

Die CAM-MV6 wird von autorisierten EchoMaster-Händlern weltweit zum empfohlenen Verkaufspreis von 199.99 $ angeboten.

Für weitere Informationen besuchen Sie EchoMaster.com

EchoMaster kann auf eine lange Tradition als internationaler Marktführer im Bereich der Aftermarket-Fahrzeugsicherheitskameras zurückblicken, aber die CAM-MV6 ist ein echtes Kraftpaket. Mit einem erweiterten Sichtfeld, besserer Sichtbarkeit und größerer Flexibilität ist sie EchoMasters jüngster Meilenstein bei dessen kontinuierlichem Streben nach Innovation in der Fahrzeugsicherheit.

Bild verfügbar: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/1/24/11G128233/Images/CAM-MV6_PR_Image_(2)-2487cc2875f79adebbc30f62af98ab73.jpg

Kontakt:

Phyliss Robins

probins@aampglobal.com