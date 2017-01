Freiburg (ots) - Die zweifelhafte Verteidigungsstrategie des ehemaligen Chefs weist auf massive Schwächen bei Deutschlands größtem Fahrzeugbauer hin. Das Ziel, stärkster Autokonzern der Welt zu werden, hat alles andere in den Hintergrund treten lassen - technische Verlässlichkeit, moralische Integrität und gute Unternehmensführung. Seit Jahrzehnten schleudert VW von einem Skandal zum nächsten. Und Genesung von der ansteckenden Krankheit ist nicht in Sicht. http://mehr.bz/khs23a



