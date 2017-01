Wie schon im Abgas-Skandal drohen die deutschen Autobauer, über ihre eigene Arroganz zu stolpern. Sie unterschätzen Donald Trump und riskieren damit ein Milliarden-Debakel.

Jan C. Schwartz von Reuters mit einer sehr interessanten Analyse der möglicherweise fatalen Fehleinschätzung von Donald Trump durch die deutschen Autobauer: Der neue US-Präsident Donald Trump hat die deutschen Autobauer in Schockstarre versetzt. Während die US-Konzerne General Motors und Ford prompt auf die Forderung nach einer Ausweitung der Produktion in den USA reagierten und jetzt Teile der Fertigung aus Mexiko in die Heimat zurückholen und dort neue Jobs schaffen wollen, halten sich ihre europäischen Konkurrenten mit Ankündigungen zurück. Sie warnen vor Protektionismus und wollen sich von ihrem Kurs nicht abbringen lassen. Doch damit geraten sie nach Meinung von Experten in Gefahr: "Trumps Drohungen haben alle ernst genommen - bis auf die Deutschen", kritisiert Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer. "Ford, GM und auch Toyota wissen genau, dass Trump Zölle einführen wird." Sollte der US-Präsident das Land durch Handelsbarrieren abschotten - und darauf ...

