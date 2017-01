Düsseldorf (ots) - SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat auf die Frage, ob Martin Schulz in der SPD Beinfreiheit erhalte, zugesichert, dass er "alle Freiheiten" habe. "Martin Schulz hat als Kandidat und Parteivorsitzender alle Freiheiten, die er benötigt", sagte Barley der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Und es wird unmissverständlich klar sein, dass er die Nummer eins ist. Er hat die volle Unterstützung der gesamten Partei", betonte Barley. Schulz sei das dienstälteste Mitglied im Parteipräsidium und sei dadurch von Anfang an in die Arbeit am Regierungsprogramm eingebunden gewesen. Die Generalsekretärin setzt zudem auf einen Schulz-Effekt für Nordrhein-Westfalen. "Er wird dort im Wahlkampf richtig einheizen", sagte sie.



