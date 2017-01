Die Anleger in Frankfurt blicken auf eine erfolgreiche Woche zurück. Der DAX hat seine wochenlange Schiebezone verlassen und mit zeitweise 11.893 Punkten ein neues Jahreshoch markiert. Zum Wochenschluss gab es ein paar kleinere Gewinnmitnahmen, doch am Ende notierte der DAX bei 11.814 Zählern und damit über der wichtigen 11.800-Punkte-Marke. In der kommenden Woche steht viel auf dem Spiel: Die Berichtssaison in Deutschland geht in die heiße Phase, drei Notenbankentscheidungen stehen an - und Mr. Trump wird auch wieder twittern.

