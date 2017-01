Wochenrückblick KW04: Die Trump-Rallye und das Warten auf die Apple-Überraschung

Donald Trump hat die ersten Dekrete verabschiedet und er überrascht damit viele: Er scheint tatsächlich alle seine Wahlversprechungen zeitnah umsetzen zu wollen. An der Börse kommen die Taten gut an. Die Wall Street haussiert und der Dow Jones hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 20.000 Punkten überschritten.

In Deutschland wiederum ist der Optimismus noch etwas gebremst, aber auch der DAX hat sich dem Allzeithoch langsam angenähert. Die deutsche Industrie schwankt zwischen Trumpophobie und Trumpophilie. Sollte die gute Stimmung in New York jedoch anhalten - etwa durch die Quartalszahlen von Apple nächste Woche - dürfte die Euphorie auch in Frankfurt Einzug halten. Der Optimismus bei Apple hat die Aktie zuletzt in die Nähe des Rekordhochs geführt. Die Zahlen werden aller Voraussicht nach zeigen, das die Jubelstimmung berechtigt ist.

Deutschland

Auch dieses Mal interessierte Investoren ganz besonders, was Europas größter Softwarekonzern SAP zu seinem wachstumsstarken Cloud-Geschäft zu sagen hatte. Das Walldorfer DAX-Unternehmen überzeugte vor allem mit den mittelfristigen Aussichten in der Wolke. Unsere Einschätzung dazu hier.

Als bester DAX-Performer im Jahr 2016 hat adidas gewissermaßen einen Ruf zu verteidigen. Nach einem kleineren Durchhänger, der durch Gewinnmitnahmen gekennzeichnet war, konnten die Herzogenauracher diesem Ruf zuletzt wieder gerecht werden. Mehr dazu hier.

Den vollständigen Artikel lesen ...