Der Schweizer Chemiekonzern Clariant wächst und gilt als Übernahmekandidat, beim Elektrogerätehersteller SEB sollten Anleger Gewinne mitnehmen. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Clariant - Übernahmekandidat dank Öl, Chemie und Stroh

Die gedrückte Stimmung des vergangenen Jahres in der Öl- und Gasindustrie hat der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant für günstige Zukäufe genutzt: In den USA hat er seine Position bei Ölfeldchemikalien ausgebaut, in Brasilien das Zuliefergeschäft für die Öl- und Gasindustrie. Allein damit dürfte sich in diesem Jahr der Umsatz um mehr als 200 Millionen Schweizer Franken auf mindestens 6,2 Milliarden Franken erhöhen. Zugleich sollte sich das US-Geschäft von Clariant, das im vergangenen Jahr leicht rückläufig war, 2017 stabilisieren.

Das Comeback der Minen nützt Clariant als Chemikalienlieferant für die Bergbauindustrie. Stabile Gewinnmargen und Absatzmengen gibt es im Kerngeschäft mit Chemikalien für Kunststoffe und Beschichtungen. Womöglich übernimmt Clariant den indischen Spezialchemiker Galaxy und verstärkt damit seine Position bei Konservierungsmitteln und Tensiden. Schon im Frühjahr hatte Clariant Teile seiner Produktion nach Indien verlagert. Das drückte 2016 die Zahlen, entlastet aber von 2017 an die Kostenseite. Weitere drei Millionen Franken wird Clariant in diesem Jahr durch eine günstigere Finanzierung einsparen. Als zukunftsträchtig könnte sich ein neues Verfahren erweisen, bei dem Clariant aus Stroh Biokraftstoffe gewinnt.

Mit mehr als 85 Prozent frei handelbaren Aktien und einem Börsenwert von nur sechs Milliarden Franken ist Clariant zudem ein interessanter Übernahmekandidat.

Aktientipp: VTG - Neuer Güterzug ins digitale Zeitalter

Mit 29 Prozent steigt der Infrastrukturfonds der amerikanischen Bank Morgan Stanley bei der Hamburger VTG ein. VTG ist mit mehr als 80 000 Waggons Europas größter privater Vermieter von Güterwagen. Schon im Frühjahr vergangenen Jahres hatten sich der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne mit 20 Prozent und die Hamburger Stiftung Joachim Herz mit zehn Prozent an VTG beteiligt. Die neue Aktionärsstruktur bringt VTG noch mehr Stabilität.

Mehrere große Trends kommen VTG zugute. Noch gehören zwar 60 Prozent der insgesamt 700.000 Güterwaggons in Europa staatlichen Bahnen, doch wegen deren klammer Finanzlage schrumpft ihr Marktanteil. Im Gegenzug wachsen private Anbieter wie VTG. Allein in den vergangenen fünf Jahren haben die Hamburger ihren Wagenbestand um 50 Prozent erhöht. Gleichzeitig erweitern sie ihr Angebot. Begonnen hat VTG mit klassischen Kesselwagen zum Transport von Chemikalien und Treibstoffen; dann kamen moderne Schiebetürenwagen dazu. 2015 erfolgte mit der Übernahme von AAE der Einstieg ins Containergeschäft.

Ein technischer Meilenstein ist nun die Digitalisierung der europäischen Waggonflotte, die VTG gerade begonnen hat. Mithilfe einer Digitalbox an jedem Güterwaggon können die Kunden Standort, Laufwege, Beladung oder Zustand des Wagens kontrollieren. Das erhöht die Auslastung und senkt die Kosten für Wartung und Reparatur.

Einen Schub dürfte VTG durch sein US-Geschäft bekommen, das von absehbaren Infrastrukturinvestitionen der neuen Regierung profitiert. VTG hat in den USA 4000 Waggons im Angebot. Der Nettogewinn dürfte zudem von günstigen Finanzierungskonditionen profitieren, die VTG sich schon 2016 gesichert hat.

Aktientipp und Anleihentipp

Aktientipp: SEB - Deal abgeschlossen, Gewinne mitnehmen

In der Spitze waren 60 Prozent zu holen mit der Aktie des französischen Sammlers deutscher Traditionsmarken. Bekannter als der Unternehmensname SEB sind die seit Ende der Sechzigerjahre zugekauften Marken, darunter vier mit deutschen Wurzeln. Nach Rowenta (1988) und Krups (2002) gehören seit 2016 auch Emsa und WMF zum Markenportfolio des weltweit führenden Herstellers von Elektrokleingeräten ...

