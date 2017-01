Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Cargotec -0,09% auf 45,73, davor 8 Tage im Plus (11,36% Zuwachs von 41,1 auf 45,77), IBM -0,76% auf 177,3, davor 6 Tage im Plus (7,11% Zuwachs von 166,8 auf 178,66), Lotto24 -0,1% auf 8,99, davor 6 Tage im Plus (6,26% Zuwachs von 8,47 auf 9), Vodafone +0,44% auf 193,35, davor 6 Tage im Minus (-7,3% Verlust von 207,65 auf 192,5), DMG Mori Seiki0% auf 44,72, davor 5 Tage im Plus (2,35% Zuwachs von 43,7 auf 44,72), Polytec 0% auf 12,4, davor 5 Tage im Plus (14,87% Zuwachs von 10,79 auf 12,4), Goldman Sachs -1,1% auf 236,95, davor 5 Tage im Plus (3,53% Zuwachs von 231,41 auf 239,58), DO&CO -1,82% auf 58,4, davor 4 Tage im Plus (1,42% Zuwachs von 58,65 auf 59,48), HANG SENG -0,06% auf 23360,8, davor 4 Tage im Plus (2,13% Zuwachs von 22885,9 auf...

