Dutzende in Nato-Einrichtungen stationierte türkische Soldaten haben Medienberichten zufolge in Deutschland Asyl beantragt.

Etwa 40 zumeist hochrangige türkische Nato-Soldaten haben Medienberichten zufolge Asyl in Deutschland beantragt. Es handele sich um Militärangehörige, die in Nato-Einrichtungen in Deutschland tätig gewesen, aber nach dem Putschversuch in der Türkei suspendiert worden seien, berichteten das Nachrichtenmagazin ...

